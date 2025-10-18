İzmir, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı’na kabul edilerek uluslararası tescil aldı. Sertifika, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a takdim edildi.

DSÖ yetkilileri İzmir’de

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Yaşlanma ve Sağlık Teknik Sorumlusu Dr. Yongjie Yon ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından ağırlandı. Toplantıda, Türkiye’den ağa üye olan iki büyükşehirden biri olma özelliğini taşıyan İzmir’in, ileri yaşlı bireylere yönelik hizmetleri ve yaşlı dostu politikaları uluslararası standartlara taşımadaki başarıları vurgulandı.

İzmir’in yaşlı dostu uygulamaları

Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir İleri Yaş Eylem Planı kapsamında Evde Bakım, Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 3. Yaş Üniversitesi ve Zübeyde Hanım Huzurevi gibi birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti. Tugay, “Karşılıklı paylaşımlar kentlerin ilerlemesi için çok değerli” dedi.

DSÖ’den övgü

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Yongjie Yon, İzmir’in ileri yaş gruplarına yönelik uygulamalarından son derece etkilendiğini ifade ederek, “Şehir, her yaş için yaşanılabilir bir kent. İzmir’in bu ağa katılması çok önemli. Projeye değer katacağını düşünüyorum” dedi.

Sertifika teslimi ve kapanış

Ziyaretin sonunda Dr. Yongjie Yon, Başkan Dr. Cemil Tugay’a Yaşlı Dostu Şehirler sertifikasını takdim etti ve birlikte özçekim yaptılar.