Dünya Sağlık Örgütü tarafından kurulan Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı’na kabul edilerek yaşlı dostu politikalarını uluslararası standartlara taşımak adına önemli bir adım atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Yaşlanma Ve Sağlık Teknik Sorumlusu Dr. Yongjie Yon’u ağırladı. Yongjie Yon, Başkan Tugay’a Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı sertifikasını takdim etti. Programda Türkiye’den ağa üye olan iki büyükşehirden biri olma özelliğini taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, ileri yaşlı bireylere yönelik hizmetleri ile öne çıktığına dikkat çekildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Tufan Nayır da katıldı.



Yaşlı nüfusu giderek artan İzmir’de, ileri yaşlı bireylerin hayat konforunu çok yönlü artıran çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu kapsamda İzmir İleri Yaş Eylem Planı’nı hayata geçirdiklerini anımsattı. Evde Bakım, Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 3. Yaş Üniversitesi, Zübeyde Hanım Huzurevi gibi pek çok hizmetiyle yaşlı nüfusa yönelik önemli projeleri yürüttüklerine değinen Başkan Tugay, “Karşılıklı olarak paylaşımlarımız sürmeli. Bunlar kentlerin ilerlemesi adına önemli” dedi.



İzmir’de ileri yaş gruplarına yönelik hayata geçirilen uygulamalardan son derece etkilendiğini vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Yaşlanma Ve Sağlık Teknik Sorumlusu Dr. Yongjie Yon ise “Çok yenilikçi, çağa uygun ve modern yaklaşımlarla karşılaştık. Şehir, ileri yaş gruplarında yer alan bireyler açısından oldukça uygun. Yine her yaş için yaşanılabilir bir kent. Bunun için size teşekkür ediyorum. Dünya genelinde bin 800 kent, bu proje içerisinde yer alıyor. İzmir’in bu ağa katılması çok önemli. Projeye değer katacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Yaşlanma Ve Sağlık Teknik Sorumlusu Dr. Yongjie Yon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile özçekim yaptı.

