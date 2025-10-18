Güney Kore'nin başkenti Seul'den gelen Eunpyeong Meclisi Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni ziyaret ederek, “Yaşlı Dostu İzmir” uygulamalarını yerinde inceledi.
Güney Kore heyetinden İzmir'e ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaşlı Dostu İzmir” hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, uluslararası alanda da ilgi görmeye devam ediyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Eunpyeong Meclisi Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni ziyaret etti.
Ziyarette Güney Kore heyeti, merkezin faaliyetlerini yakından gözlemleyerek yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını artıran örnek uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Sağlıklı yaş alma uygulamaları ilgi çekti
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İleri Yaş Eylem Planı” kapsamında geliştirilen hizmetler, Güney Koreli meclis üyeleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Ziyaret sırasında Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde yürütülen egzersiz, sosyal etkinlik ve psikolojik destek programları tanıtıldı.
Heyet üyeleri, merkezin modern altyapısı ve bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalarına hayran kaldı.
İzmir İleri Yaş Eylem Plan kitapçığı hediye edildi
Ziyarette, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Dr. Ferhat Yıldız ve merkez sorumlusu Tülay Hepoğlu hazır bulundu. Koreli heyete İzmir’in simgelerinin yer aldığı hediyeler ve “İzmir İleri Yaş Eylem Planı” kitapçığı takdim edildi.
Heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile olası ortak projeler ve deneyim paylaşımı konularında iş birliğini geliştirmeye yönelik mesajlar verdi.
Uluslararası işbirliği vurgusu
Sağlık İşleri Dairesi yetkilileri, İzmir’in “Yaşlı Dostu Kent” vizyonunun dünya çapında örnek gösterilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Yetkililer, “İzmir’in yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırma konusundaki kararlılığı, uluslararası düzeyde yankı buluyor. Bu ziyaret, İzmir’in sosyal belediyecilikte geldiği noktayı da gösteriyor” açıklamasında bulundu.