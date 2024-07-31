İzmir’de nüfus artışı

İzmir’in nüfusu, 2008 yılında 3 milyon 795 bin 978 kişiden, 2023 yılında 4 milyon 479 bin 525 kişiye yükseldi. Şehirdeki nüfus artışı, kentteki demografik değişimleri ve göç hareketlerini gözler önüne seriyor. 2023 yılı itibariyle İzmir’in nüfusunun 2 milyon 221 bin 180’ini erkekler, 2 milyon 258 bin 345’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Seferihisar: İzmir’in en çok göç alan ilçesi

İzmir’in en çok göç alan ilçesi Seferihisar oldu. 2008 yılında 26.945 olan Seferihisar’ın nüfusu, 2023 yılında 58.570 kişiye ulaştı. İlçenin nüfusu, iki katından fazla artış göstererek, yapılaşmanın hızlandığı ve göçün yoğunlaştığı bir bölge haline geldi.

İlçe ilçe nüfus değişimleri

İzmir’in diğer ilçelerindeki nüfus değişimleri de dikkat çekici:

Buca: 2008'de 407.526, 2023'te 523.487

2008'de 407.526, 2023'te 523.487 Karabağlar: 2008'de 443.159, 2023'te 476.500

2008'de 443.159, 2023'te 476.500 Bornova: 2008'de 399.023, 2023'te 447.553

2008'de 399.023, 2023'te 447.553 Karşıyaka: 2008'de 296.031, 2023'te 341.857

2008'de 296.031, 2023'te 341.857 Konak: 2008'de 411.112, 2023'te 327.300

2008'de 411.112, 2023'te 327.300 Çiğli: 2008'de 153.508, 2023'te 215.172

2008'de 153.508, 2023'te 215.172 Torbalı: 2008'de 121.963, 2023'te 214.059

2008'de 121.963, 2023'te 214.059 Menemen: 2008'de 125.478, 2023'te 207.748

2008'de 125.478, 2023'te 207.748 Gaziemir: 2008'de 112.149, 2023'te 137.768

2008'de 112.149, 2023'te 137.768 Kemalpaşa: 2008'de 87.147, 2023'te 117.956

2008'de 87.147, 2023'te 117.956 Menderes: 2008'de 68.029, 2023'te 109.356

2008'de 68.029, 2023'te 109.356 Bergama: 2008'de 100.671, 2023'te 107.133

2008'de 100.671, 2023'te 107.133 Aliağa: 2008'de 62.258, 2023'te 106.168

2008'de 62.258, 2023'te 106.168 Tire: 2008'de 77.015, 2023'te 87.935

2008'de 77.015, 2023'te 87.935 Balçova: 2008'de 76.219, 2023'te 77.831

2008'de 76.219, 2023'te 77.831 Urla: 2008'de 49.774, 2023'te 77.599

2008'de 49.774, 2023'te 77.599 Narlıdere: 2008'de 59.161, 2023'te 62.148

2008'de 59.161, 2023'te 62.148 Çeşme: 2008'de 31.968, 2023'te 50.028

2008'de 31.968, 2023'te 50.028 Dikili: 2008'de 30.863, 2023'te 48.379

2008'de 30.863, 2023'te 48.379 Kiraz: 2008'de 44.830, 2023'te 43.572

2008'de 44.830, 2023'te 43.572 Bayındır: 2008'de 41.965, 2023'te 40.618

2008'de 41.965, 2023'te 40.618 Selçuk: 2008'de 34.459, 2023'te 38.467

2008'de 34.459, 2023'te 38.467 Güzelbahçe: 2008'de 22.138, 2023'te 38.044

2008'de 22.138, 2023'te 38.044 Foça: 2008'de 29.018, 2023'te 36.000

2008'de 29.018, 2023'te 36.000 Kınık: 2008'de 28.337, 2023'te 29.205

2008'de 28.337, 2023'te 29.205 Karaburun: 2008'de 9.224, 2023'te 13.379

2008'de 9.224, 2023'te 13.379 Beydağ: 2008'de 13.395, 2023'te 12.094