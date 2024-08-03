İzmir İl Sağlık Müdürü olarak 2,5 yıl görev yapan Doç. Dr. Emre Erkuş bugün ani bir kararla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu yıl kasım ayında sözleşme süresi bitecek olan Erkuş’un neden istifa ettiği bilinmezken, yerine Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Burak Öztop’un atandığı bildirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra Ankara’da görevlendirilen Öztop’un pazartesi günü müdürlük koltuğuna oturacağı bildirildi.

Dr. M. Burak Öztop kimdir?

Dr. M. Burak Öztop, 1979 yılında Adıyaman’da doğdu. Tıp eğitimine Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı ve 2003 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi branşında tamamlayarak 2010 yılında uzmanlık diplomasını aldı.

Kariyerine 2012 yılında Bilecik Söğüt Devlet Hastanesi Başhekimliği ile adım atan Dr. Öztop, ardından Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2017 yılında Bilecik İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

18 Ekim 2018 tarihinde Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak görevine başladı ve 18 Mayıs 2019’da İzmir İl Sağlık Müdürü olarak atandı. 2022 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Dr. Öztop, evli ve iki çocuk babasıdır.