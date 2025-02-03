İzmir’in önde gelen üç önemli şirketi tarafından geliştirilen AGC Token, 2023'te başlatılan proje ile dijital para dünyasında adını duyurmaya hazırlanıyor. Ocak 2025’te ön satışa sunulan token, kripto dünyasında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

Güçlü ortaklık ve yenilikçi teknoloji

Lacivert Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Korkmaz, AGC Token’ın güvenli ve hızlı işlem altyapısı sunduğunu belirterek, İzmir’in güçlü şirketlerinin katkısıyla blockchain tabanlı bu projenin, hem yerel hem de global pazarda fark yaratacağını vurguladı. Proje, karbon ayak izini azaltarak çevre dostu bir çözüm sunmayı da hedefliyor. Korkmaz projeyi, "İzmir’in önde gelen şirketleriyle oluşturduğumuz bu işbirliği sayesinde AGC Token, blockchain tabanlı altyapısı ile güvenli, hızlı ve şeffaf işlem imkanı sunuyor" diye aktardı.

Yerel başarıdan global vizyona

İspir Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Veysel İspir, AGC Token’ın dünya çapında bir dijital para olma potansiyelini dile getirirken, Efetech Bilişim’den Celal Benlioğlu ise token’ın sadece bir ödeme aracı değil, finansal süreçlerde köklü değişimler yaratacak bir teknoloji olduğunu söyledi.

AGC Token, yalnızca kripto piyasalarında değil, ticaret ve e-ticaret sektörlerinde de kullanılmak üzere tasarlandı. Yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken, Token’ın piyasada yer bulamaması durumunda yatırımcıların yatırdığı tutarın geri ödeneceği garantisi de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.