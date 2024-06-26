İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karne Medya Grubu'na bağlı olarak yayın hayatına başlayacak Ege'den TV'nin tanıtımı ve En Çok Okunanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Tugay, yeni televizyon kanalının İzmir için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İzmir'e her zaman iyi haberlerin yayılmasını diliyorum" dedi.

İzmir Arena'da düzenlenen törende, Karne Medya Grubu'nun gazetesi Haber Ekspres'te yayımlanan Başkan Dr. Cemil Tugay'ın açıklamalarının yer aldığı haber, en çok okunan haberler arasında yer aldı ve 181 bin 895 okunma sayısına ulaştı. Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu tarafından Başkan Tugay'a kristal plaket takdim edildi.

Başkan Tugay, törende yaptığı konuşmada medyanın önemine vurgu yaparak, "Televizyonun doğrudan iletişim aracı olduğunu ve objektif haberciliğin önemini" vurguladı. Ege'den TV'nin İzmir ve bölgeye büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirten Tugay, kanalın deneyimli kadrosuyla başarılı olacağına dikkat çekti.

Törende ayrıca, Haber Ekspres gazetesinde yer alan ve yüksek okunma sayısına ulaşan haberleriyle öne çıkan ilçe belediye başkanları ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na da kristal plaket verildi. Başkan Aslanoğlu, "Yerel medyanın özgürlüğü ve gücü demokrasimiz için çok önemli. Ege'den TV'nin İzmir'e yeni bir soluk katacağına inanıyorum" dedi.

Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu, Ege'den TV'nin 1 Temmuz'dan itibaren deneme yayınlarına başlayacağını ve 10 gün sürecek test yayınlarının ardından tam kapasiteyle yayın hayatına geçeceğini açıkladı. Gündoğdu, "Biz İzmir'iz, Ege'yiz" diyerek kanalın bölgeye katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.