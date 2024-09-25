İzmir'inde Dahil Olduğu 27 Ilde Kalkan 27 Operasyonu

İzmir'in de 27 ilde gerçekleştirilen “Kalkan-27” operasyonunda, 1.029 kaçak göçmen yakalanırken, bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen 84 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Alınan bilgilere göre, geniş çaplı operasyon kapsamında birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan işlemler sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı’ndan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden operasyon hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, “İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Operasyonun koordinasyonu

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirildi. İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye illerinde “Kalkan-27” operasyonları yapıldı.

Kaçak göçmenler geri gönderilecek

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edileceği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik ederek, mücadelenin süreceğini vurguladı.