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Sosyal medya öncesi hayat: İnsanlar nasıl vakit geçiriyordu?

Sosyal medya öncesi hayat: İnsanlar nasıl vakit geçiriyordu?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

Milli takımın maçta 3-0 yenilerek finalde oynama şansını yitirmesi ise sporseverleri üzdü.

Sporseverler, zaman zaman milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostanlı Sahili, Göztepe Paten Pisti ve Gündoğdu Meydanı 'na dev ekranlar kuruldu.

İzmirliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yaptığı yarı final maçını meydanlarda kurulan ekranlardan seyretti.

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