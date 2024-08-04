İzmirli Akademisyen, Anadolu'daki Urartu Izlerini Araştırıyor

İzmir'de yaşayan ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Atilla Batmaz, yılın belirli zamanlarında Anadolu'nun farklı illerinde yaptığı çalışmalarla geleneksel çömlekçilikteki Urartu izlerini araştırıyor. Antropoloji, seramik, arkeometri, kentsel arkeoloji ve sanat tarihi gibi birçok alanda uzmanlaşmış olan Batmaz, elde ettiği verilerle geçmiş medeniyetlere ışık tutuyor.

Urartu izlerini ortaya çıkarmak

Prof. Dr. Batmaz, yıllardır Türkiye'nin çeşitli illerini gezerek geleneksel çömlekçilik ve Urartu seramiği arasındaki bağlantıları inceliyor. Bu kapsamda Van ve Bitlis'te yaptığı araştırmalarla arkeoloji dünyasına önemli katkılarda bulunan Batmaz, Tunceli'de de yüzey araştırmaları ve sözlü tarih projeleri gerçekleştiriyor.

Son çömlek ustasıyla buluşma

Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel'in desteğiyle, arkeolog Özgür Şahin ile birlikte şehir merkezinde ve Çemişgezek ile Mazgirt ilçelerinde Urartulara ait kale kalıntılarında incelemeler yapan Batmaz, burada önemli verilere ulaşıyor.

Prof. Dr. Batmaz, Tunceli'nin Akpazar beldesinde yaşayan son çömlek ustası Halil Bozkurt ile bir araya gelerek, onun mesleği ve üretim teknikleri hakkında bilgiler topladı. Batmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urartu kültürü üzerine yoğunlaştığını belirterek, Van'daki Ayanis Kalesi'nde uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda birçok çanak çömlek buluntusu elde ettiklerini dile getirdi.

Geleneksel usuller ve modern araştırmalar

Prof. Dr. Batmaz, çanak ve çömleklerin arkeologlar için son derece önemli olduğunu vurgularken, "Çanak çömleği çalışırken kafamızda oluşan birçok arkeolojik problemin cevabını bulamıyoruz. Günümüzde halen yaşayan çömlekçilerin geleneksel usulle ürettikleri eserleri incelemek ve gözlemlemek önemli bir metot" dedi.

Tunceli'nin tarihi zenginliği

Tunceli'nin tarihi ve kültürüyle son derece zengin bir il olduğunu belirten Batmaz, bu ilde geniş kapsamlı yüzey araştırmalarının ve kazıların yapılması gerektiğini ifade etti. Etnoarkeolojik çalışmalar sayesinde günümüz ile geçmiş arasında bağlantı kurduklarını belirten Batmaz, Tunceli'deki son çömlek ustasını belgelediklerini de sözlerine ekledi.

Çömlekçilikte geleneksel teknikler

Prof. Dr. Batmaz, Ege Üniversitesi olarak Halil Bozkurt'un üretim tekniklerini öğrenmek amacıyla bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Bu çalışma kapsamında, Halil ustanın çamuru, kumu ve toprağı nasıl karıştırdığını, atölyede hangi oranlarda işlediğini, ürünleri nerede kuruttuğunu ve ne tür bir fırında pişirdiğini detaylı bir şekilde öğrendiklerini belirtti.