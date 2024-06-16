Tasarım ekibinde Altuğ Toprak, Akın Budakoğlu, Çağdaş Cantürk ve Kemal Atlıoğlu yer aldı. Bu etkileyici proje, Architecture & Design Community’den Platinum Ödül kazandı.

Uluslararası başarılar

Ananas ve Budero iş birliği ile gerçekleştirilen proje, 2023 yılında International Design Awards (IDA) yarışmasında da Educational Interior Design/Kindergarten kategorisinde Bronze Award ödülünü kazandı. Bu sayede ekip, aynı projeyle iki prestijli ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir ve uyumlu tasarım

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje, Ananas & Budero iş birliği ile hayata geçirildi. Rami Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, kütüphanenin tarihi mimari tarzını ve ambiyansını tamamlayacak şekilde sakin ve sade bir estetikle tasarlandı. Proje, sadece kitaplara değil, aynı zamanda çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimine de odaklanıyor.

Özenle tasarlanmış modüller

Kütüphane ve oyun alanında kullanılan tüm mobilyalar ve ekipmanlar el işçiliğiyle üretildi. Çocukların gelişimlerini tetikleyici modüllerden oluşan oyun alanı, 2-8 yaş arası iki kullanıcı grubu için ayrı bölümlerle stratejik olarak aynı seviyede konumlandırıldı. Bu sayede çocuklar, yaşlarına ve gelişim seviyelerine uygun aktivitelerle etkileşime geçebiliyorlar.

Dikkat çekici detaylar

Oyun alanında kullanılan renk paleti, kütüphanenin diğer alanlarıyla uyumlu olup, çocukların enerjik ve eğlenceli bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. Ürünlerde doğal renkler ve malzemeler tercih edildi. Fiziksel yeti istasyonları, kitaplık ve magnet duvarı, ip tırmanmalı loft ve bariyer, masa oturma ve aktivite birimleri, kaydırak alanı, izole alan ve ebeveyn kontrol noktası gibi çeşitli mekanlar oluşturuldu. Bu alanlar, çocukların eğlenceli zaman geçirmelerine olanak tanırken, gürültünün en aza indirilmesi ve oyun istasyonlarının kütüphane ortamına uygun olması göz önünde bulunduruldu.

Proje tasarımcıları

Altuğ Toprak

Akın Budakoğlu

Çağdaş Cantürk

Kemal Atlıoğlu

Ananas ve Budero firmalarının başarıları, İzmir'in tasarım dünyasında ne kadar güçlü ve etkileyici bir yer edindiğinin bir kanıtı niteliğinde. Rami Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı projesi, çocukların hem eğlenceli hem de eğitici zaman geçirmelerine olanak tanırken, tarihi bir yapının modern tasarımla buluşmasının en güzel örneklerinden birini sunuyor.

Daha fazla bilgi için Ananas'ın tüm ürün gamına buradan ve Budero'nun projelerine buradan ulaşabilirsiniz. Proje hakkında daha fazla detay için International Design Awards ve Architecture & Design Community sitelerini ziyaret edebilirsiniz