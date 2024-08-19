İzmir Masterler Atletizm Kulübü (İZMAK) sporcusu Hülya Figen Karadağ, İsveç’in Göteborg şehrinde gerçekleştirilen 25. Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak, biri altın olmak üzere iki madalya kazandı.

Üç adım atlama: Dünya şampiyonu

55-59 yaş grubunda yarışan Hülya Figen Karadağ, üç adım atlama müsabakasında 10.01 metre atlayarak, İngiliz ve Brezilyalı rakiplerini geride bıraktı ve dünya şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı. Bu başarı, Karadağ'ın kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor.

300 metre engellide bronz madalya

Karadağ, aynı şampiyonada 300 metre engelli yarışında da performansıyla göz doldurdu. 53.19 saniyelik derecesiyle yarışını tamamlayan başarılı atlet, bronz madalya kazanarak Türkiye'nin adını bir kez daha dünyaya duyurdu.

Ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektirdi

Hülya Figen Karadağ, şampiyonluk kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu ve Türk bayrağını göklere çektirdi. Bu anlamlı zafer, Türkiye'nin uluslararası spor arenasındaki başarısına önemli bir katkı sağladı.