İzmir'de 1 kilo 200 gram çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 milyon lira para, hassas teraziler, para sayma makinesi, gaz maskesi ve tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan T.D., 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Avukat Mehmet Akif Karataş'ın müvekkilinin suçsuz olduğunu savunan dikkat çeken savunması sonucunda T.D. beraat etti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine T.D.'nin evine baskın düzenledi. Aramada uyuşturucu maddelerin ve paraların yanı sıra suç unsuru teşkil edebilecek diğer materyaller de ele geçirildi. Olay yerinde bulunmayan T.D., daha sonra gözaltına alınarak tutuklandı.

15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan T.D., suçlamaları kabul etmedi. Avukat Mehmet Akif Karataş, müvekkilinin beraatı için her duruşmada dikkat çeken bir savunma yaparak, “Müvekkilin mevcut olayın yaşandığı adreste yaşamadığı ve yaklaşık olarak 9 ay öncesinde farklı bir adrese taşındığı, yine yeni taşındığı adres de ise konutu terk etmeme yükümlülüğü bulunduğu ispatlanmıştır. Müvekkil yeni adresinde ise bütün imza yükümlülüklerini yerine getirmiş ve bu adresten hiçbir zaman ayrılmamıştır. Yeni adresinden dışarı dahi çıkmayan müvekkilin başka bir adres de çıkan maddelerle yargılanması ve ceza alması hukuki bir facia olacaktı. Dosya kapsamında müvekkilin olayın gerçekleştiği adres de bulunduğu şeklinde ihbarın bulunduğundan bahsedilmişse de bu ihbarın asılsız ve gerçek dışı olduğu da ortaya çıkmıştır. Başarılı bir araştırma ve delil takibi sonucunda müvekkilin suçsuz olduğunu ispatladık' ifadelerini kullandı.