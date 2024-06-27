İzmirli avukat Çağatay Korhan Tokgöz, eşi ve 17 yaşındaki kızıyla birlikte İsviçre Basel Havalimanı’ndan kiraladığı araçla Fransa’ya geçti. Colmar şehrinde bir hediyelik eşya dükkanına yaklaşırken yavaşlamak istedi, ancak direksiyonun kilitlenmesi ve frenlerin işe yaramaması nedeniyle hızla bir makete, park halindeki araçlara ve en son dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kaza anında araç içerisinde sıkışan ve kapı kolu olmadığı için araçtan çıkamayan Tokgöz ailesi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada Tokgöz’ün omurgasında kırık oluşurken, eşi ve kızı kazayı yara almadan atlattı. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Korku dolu anları anlattı

Tokgöz, bu tür elektronik araçların engel fark ettiğinde yavaşlamaya veya durmaya programlı olduğunu, ancak bindikleri Tesla'nın daha da hızlanması sonucu kaza geçirdiklerini belirtti. “Bayram tatili için yurt dışına gitmiştik. İsviçre’nin Basel Havalimanı’nda bir araç kiraladık. Ben aslında başka bir araç kiralamıştım ancak ellerinde yokmuş. Bu meşhur olan Tesla marka araçtan bol miktarda olduğunu ve ondan vermek istediklerini söylediler. Biz de kiraladık. Tatilimize başladık; her şey çok güzeldi. 14 Haziran günü Colmar şehrindeki meşhur hediyelik eşya dükkanını gördük. Aracı park etmek için hızımı düşürdüğüm anda araba bir anda kontrolden çıktı. Frene bastığımda durmadı. Mağazanın betondan kurabiye heykeline çarptık ve sonra araç hızlanmaya devam etti. Önünde bir araba vardı, ona çarptı durmadı. En son artık oradaki mağazanın kolonuna çarparak durduk. Bütün airbagler patladı ve bu şekilde maalesef bir kaza gerçekleşti. Araçta 17 yaşındaki kızım ve eşim vardı, şükür onlarda bir şey yok ama benim omurgada bir kırık var. Kırığın kaynaması için 3 ay korse takacağım” dedi.

"Yangın da olabilirdi"

Tokgöz, markanın ürettiği araçlarda güvenlik zafiyeti olduğunu belirterek, kaza sonrası araçtan çıkamadıklarını vurguladı. “Normalde bir kaza gerçekleştirdiğinde can havli ile ilk önce araçtan dışarı çıkmak istersiniz, kapının kolunu açmak istersiniz. Ama bu arabanın kapı kolu yok. Enteresan bir şekilde düğme yapılmış başka bir yerde. Bu da bir sıkıntı. Ben o kapı kolunu bulup açana kadar zaman geçti. İçeride bir yangın olabilirdi, daha acil bir durum olabilirdi, hayati bir durum meydana gelebilirdi. Manevi bir zarar var. Maddi zararlar zaten kiralık araç olduğu için sigorta şirketi tarafından halloluyor. Şimdi hepimiz trafikteyiz ve sonucu çok daha ağır olabilirdi” diye konuştu.

"Hukuk mücadelesini başlatacağım"

Tokgöz, araçtaki güvenlik sorununun giderilmesi için hukuk mücadelesi başlatacağını belirtti. “Trafikte olan bu tür araçların üst düzey güvenlik sorunlarının halledilmiş olması, hiçbir güvenlik sorununun olmaması lazım. Bunun için bir hukuki mücadele yapmak gerekiyor. Bu araç Türkiye’de, Avrupa’da her yerde satılıyorsa böyle bir riskin sıfır olması lazım. Bu binde bir, on binde bir de olsa risktir; güvenlik riskidir. Böyle bir güvenlik riskinin olmaması ve bertaraf edilmesi gerekir. Paris’te 12 kişinin ölümüyle sonuçlanmış bir kaza meydana gelmiş daha önce. Bu güvenlik sorununun giderilmesi için ben de bir mücadele başlatacağım” dedi.