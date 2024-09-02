İzmirli balıkçı sezonun bereketini duyurdu: "Halk bol bol balık yiyecek"

Ege Denizi'nde balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla deniz av sezonunu “vira bismillah” diyerek açtı ve sezonun ilk günlerinde oldukça verimli bir başlangıç yaptı.

Av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, uzun bir aradan sonra denize açıldı. İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’ndan hareket eden çok sayıda balıkçı teknesi, Ege Denizi'nde bol miktarda balık avladı. Sezonun ilk günlerinde balıkçılar, ağlarını dolu çekerek limana döndü ve İzmir Su Ürünleri Hali'nde hareketlilik gözlendi.

Balıkçılar ve esnaf memnun

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, av sezonunun oldukça bereketli geçtiğini belirterek, “Ege Denizi’nde hamsi ve sardalya bol miktarda çıktı. Denize açılan 50 balıkçı teknesi, hiç kimse eli boş dönmedi. Şu anda balık hali dolu, bu durum piyasaya da yansıyacak” dedi. Çakan, Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin balık tüketimi ve üretiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin balıkçılık sektörüne etkisi olmadığını ve Körfez’in balıkçılığa kapalı olduğunu ekledi.

İzmir Körfezi’nin durumu

Çakan, İzmir Körfezi’nin 1979'dan beri balık avcılığına kapalı olduğunu ve buradaki balıkların yalnızca sportif amaçlı oltayla avlandığını belirtti. “İzmir Körfezi’nde hiçbir endüstriyel balıkçılık faaliyetimiz yok. Balıkların menşei ve çıkış yerleri açıkça belirtilmiş durumda” dedi.

Esnafın yorumları

Esnaf Osman Akbıyık, sezonun başlangıcının çok iyi olduğunu ve fiyatların uygun olduğunu ifade etti. “Karadeniz’den bol palamut geldi. Bugün 2 kamyon palamut geldi ve tanesi 50 liradan satıldı. Ege'de de iyi bir başlangıç yaptık, fiyatların ilerleyen günlerde daha da düşmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Balıkçı Okay Kaya da sezonun bereketli olacağını ve bunun fiyatlara olumlu yansımasını beklediğini söyledi. “Ege’den yaklaşık 50 çeşit balık çıktı ve halk bol bol balık yiyecek” dedi.