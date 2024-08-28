İzmir Körfezi'nde özellikle Bayraklı, Alsancak ve Karşıyaka sahillerinde meydana gelen toplu balık ölümleri, körfezdeki kirliliğin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yaşanan bu çevre felaketine rağmen, bazı vatandaşların sahilde balık tutmaya devam etmesi endişeleri artırıyor.

Balık ölümleri ve kirlilik alarmı

İzmir Körfezi'nde art arda yaşanan balık ölümleri, beraberinde ağır bir koku ve ciddi çevresel kirliliği getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, kirliliğin kaynağını belirlemek için körfeze akan derelerden numune toplarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de su içindeki oksijen seviyesini artırmak amacıyla İZSU'ya ait bir gemi ile filtreleme çalışmaları yürütüyor.

Yetkililerden sağlık uyarıları

Balık ölümlerinin nedenine yönelik araştırmalar devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaptığı açıklamada kritik uyarılarda bulundu. "İç Körfez'den tutulan balıkların yenmemesi gerekiyor. İnsan sağlığını riske atabilecek bir mikrop türü henüz bulunmadı, ancak kirlilik devam ederse bu risk kaçınılmaz olabilir," dedi.

Uyarı afişlerine rağmen balıkçılar sahada

Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, sahilde balık avlanmasının önüne geçmek için "Balık tutmak yasaktır. Görüldüğü takdirde ceza yazılacaktır" ibareli afişler astı. Ölmez, "Vatandaşlarımız burada tutulan balıkların sağlığa zararlı olduğunu bilmeli. Midye gibi diğer su ürünleri de tehlike arz ediyor," diyerek, bilinçsiz balık avının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Sahilde balık avı devam ediyor

Tüm uyarılara rağmen, Göztepe sahil kesiminde bazı vatandaşların balık tutmaya devam ettiği gözlendi. İzmir Körfezi’ndeki renk değişimi ve sahilde oltalarıyla balık avlayan vatandaşlar, drone ile havadan görüntülendi. Körfezdeki bu manzara, yetkililerin tüm çabalarına rağmen sorunun çözülmediğini gösteriyor.