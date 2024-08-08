Bugüne kadar yüzlerce maça çıkan İzmirli boksör Gürkan Karadağ, eylül ayında Tayland'da karşılaşacağı İtalyan rakibi Alessio Bisutti için sıkı bir hazırlık sürecine girdi. Karadağ, başkent Bangkok’taki ünlü Lumpinee Boxing Stadium’da binlerce seyircinin önünde, kıran kırana bir mücadeleye çıkacak.

UBO Continental Unvan maçı için nefesler tutuldu

Azerbaycan’ın en büyük boks şirketi TJ Boxing Promotion’a transfer olan Gürkan Karadağ, geçmişte kazandığı UBO Continental şampiyonluğunu korumak için WBC ve ABF şampiyonu Bisutti ile karşı karşıya gelecek. Yenilgisiz unvanını korumak isteyen Karadağ, İtalyan rakibinin de kendisi gibi yenilgisiz bir boksör olduğunu belirterek, tarihi maç için büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti.

Tarihi maç Bangkok'ta

Bu büyük karşılaşma için nefesler tutulmuş durumda. Gürkan Karadağ, sıkı idman programıyla hazırlıklarını sürdürürken, hayranları da onu desteklemek için sabırsızlıkla eylül ayını bekliyor. Bangkok'ta gerçekleşecek olan bu tarihi maç, boks dünyasında büyük yankı uyandıracak.