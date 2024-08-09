İzmir'in Tire ilçesinde 25 yıldır çiftçilikle uğraşan evli ve 4 çocuk babası Hasan Erdem, bu yıl büyük bir umutla ektiği karpuzları pazarlama zorlukları nedeniyle tarlada bıraktı. 20 dönümlük arazisinde yetiştirdiği yaklaşık 3 ton karpuz, alıcıların düşük fiyat teklifleri nedeniyle elde kaldı. Erdem, ürünlerinin heba olmasını istemeyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na bağış yapma kararı aldı.

Hayvanlar soğuk karpuzlarla serinledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bağışlanan karpuzları özenle toplayarak park sakinlerine ikram etti. Parkın farklı türdeki hayvanları, sıcak yaz günlerinde bu soğutulmuş karpuzlarla serinledi. Erdem’in bağışı, hayvanların 10 günlük karpuz ihtiyacını karşılamış oldu.

Çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor

Hasan Erdem, tarım sektöründeki aracılık sisteminin çiftçileri zor durumda bıraktığını belirterek, “Tüm emeğimiz aracılara ve komisyonculara gidiyor. Ne çiftçi kazanıyor ne de halk. Halk pahalıya yiyor, çiftçi ise emeğinin karşılığını alamıyor. Buna bir çözüm bulunmazsa, Türkiye’de çiftçilik diye bir şey kalmayacak,” dedi. Erdem, ürünlerini satamamanın üzüntüsünü yaşadığını ancak hayvanlara fayda sağlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi: “Madem istediğim fiyata satamadım, o halde hayvanlar yesin daha iyi. Helali hoş olsun.”

Fillerden su aygırlarına kadar pek çok hayvan faydalanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’na bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez ise, parkta hayvanların türlerine uygun beslenme programları uyguladıklarını belirtti. Eğrilmez, “Park sakinlerimiz, kuru ottan şarküteri ürünlerine kadar geniş bir diyetle besleniyor. Vatandaşlar da zaman zaman gıda bağışında bulunuyor. Hasan Bey’in bağışladığı karpuzlar da filler, ayılar ve su aygırları gibi pek çok hayvanın beslenmesinde kullanılacak” dedi.