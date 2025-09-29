İzmirli sporcular Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'da düzenlenen World Challenge Cup’ta ülkemize 3 altın madalya kazandırarak 2025 Dünya Şampiyonası öncesi formda olduklarını gösterdiler.

İzmirli cimnastikçilerden tarihi başarı

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın İzmirli sporcuları Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan’ın Szombathely kentinde düzenlenen World Challenge Cup’ta 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli takım kaptanı Ferhat Arıcan, paralel bar ve kulplu beygir aletlerinde altın madalya kazanarak bir kez daha zirveye çıktı. Ferhat, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye’ye cimnastikte tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.

Ferhat Arıcan dünya sıralamasında birinci

2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’na sayılı günler kala, Ferhat Arıcan paralel barda dünya sıralamasında ilk sırada yer alarak büyük bir avantaj yakaladı. 19-25 Ekim 2025 tarihlerinde Endonezya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi bu başarı, Arıcan'ın hedeflerini gerçekleştirmesi için önemli bir adım oldu.

Ayberk Koşak’tan halkada altın madalya

Macaristan’daki organizasyonda bir diğer İzmirli sporcu Mehmet Ayberk Koşak da halkada gösterdiği mükemmel performansla altın madalyayı kazandı. Ayberk’in bu zaferi, Dünya Şampiyonası’nda madalya umudu olan iki sporcunun ne kadar formda olduğunu gözler önüne serdi.

Kariyerlerini Göztepe'de sürdürüyorlar

Her iki sporcu da cimnastik kariyerlerini İzmir’in Göztepe kulübünde sürdürüyor. Hem Ferhat Arıcan hem de Mehmet Ayberk Koşak, Dünya Şampiyonası'na büyük bir umutla hazırlanırken, bu başarılı performansları şampiyonluk hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacak gibi görünüyor.