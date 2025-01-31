İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara unutulmaz deneyimler yaşattı. Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği gezilerde, öğrenciler bilim, tarih ve eğlence dolu bir yolculuğa çıktı. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ise çocuklara yönelik interaktif atölyeler düzenledi. “Keşfet, Eğlen” temalı etkinliklerle çocuklar, masallar dinledi, hikâyeler yazdı ve sözcüklerin büyülü dünyasını keşfetti.

Tarih ve bilim yolculuğu

Çocuklar; Atatürk Müzesi, Agora Ören Yeri, Pergamon Antik Kenti, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Araştırma Müzesi, Menemen Oyun Köyü, Ümran Baradan Çocuk Müzesi ve Limontepe Farkındalık Merkezi gibi önemli lokasyonları ziyaret etti. Bilim meraklıları için düzenlenen Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi gezisinde planetaryum gösterimi izleyen öğrenciler, fizik, elektronik ve manyetik konularında deneyler yaptı. İklim Köşesi’nde yenilenebilir enerji hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Çocukların gözünden gezi deneyimi

Gezilere katılan çocuklardan 9 yaşındaki Masal Nur Ertan, “Planetaryumda film izleyeceğimi anlayınca ‘vay canına’ dedim. Çok keyifliydi, deneyler yaparak yeni şeyler öğrendim” dedi. 8 yaşındaki Miran Üsttemel ise “Çöpleri atmamalıyız, çiçekleri koparmamalıyız. Küresel ısınmaya sebep olan şeyleri öğrendim” ifadelerini kullandı.

Atölyelerde yaratıcılık gelişti

Alsancak Kent Kütüphanesi’nde düzenlenen Sade Şeylerin Büyüsü Masal Atölyesi, Sonuna Sen Karar Ver Yaratıcı Yazma Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi ile çocuklar, interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı. Sözcüklerin gücünü keşfeden öğrenciler, hayal kurarak hikâyeler yazdı.

Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, “Tatilde çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için üç atölye düzenledik. Ebeveynler, çocukların teknolojiden uzak, akranlarıyla vakit geçirmesini çok önemsiyor” dedi.

Atölyeye katılan 10 yaşındaki Erdem Yıldız ise “Telefonla ilgilenmekten daha eğlenceli! Burada hayal gücümü geliştiriyorum ve çok eğleniyorum” diyerek duygularını paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, çocuklara hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunarak yarıyıl tatilini verimli geçirmelerini sağladı.