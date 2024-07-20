İzmir Ekstrem Dağcılık ekibi, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari'deki 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne ekipmansız olarak başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. 6 kişilik dağcı grubunun zorlu mücadelesi, 14 Temmuz tarihinde sona erdi.

7 saatlik zorlu tırmanış

Dağcılar, tırmanışa başlamadan önce 2 bin metre yükseklikteki Serpel Yaylası'ndan 20 kiloluk kamp yükü ile yola çıktı. 1.000 metre irtifa kazandıktan sonra kamp alanına ulaştılar. Ertesi sabah 4:30'da zirve yürüyüşüne başladılar. Kar ve buz kayalarının yoğun olduğu bölgeden geçerek, yaklaşık 7 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştılar.