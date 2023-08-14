FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında mağdur olan depremzedelerin yeniden evlerine kavuşabilmesi için "emsal artışı" gündeme gelmişti. Kent gündeminde tatışmalara neden olan depremzedelerin talebine yönelik Bayraklı'da parsel bazlı yüzde 20, ada bazlı ise yüzde 30 emsal artışı kararı alınmıştı. İlk kararın ardından İzmir genelinde yer alan K planlı alanlar için de parsel bazlı yüzde 20 emsal artışı kararı alınmış ve karar TMMOB tarafından mahkemeye taşınmıştı. ‘K alanları’ kararı, geçtiğimiz haftalarda mahkeme tarafından iptal edilirken, olası karar için Büyükşehir Belediyesi’nden ilk hamle geldi. İzmir genelindeki emsal kararının iptali sonrası yeni bir çalışma başlatan Büyükşehir, İzmir genelinde uygulanması planlanan karar doğrultusunda parsel bazlı yüzde 20 artışı öngören öneri İZBB ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme getirme kararı aldı.



Depremzedelerde kararın görüşüleceği meclis toplantısı öncesinde meclis salonu önünde toplandı. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA) çatısı altında toplanan depremzedeler Kültürpark'taki meclis salonu önünde taleplerini dile getirerek emsal kararının İzmir genelinde tek olduğunu dile getirdi. Burada basın açıklamasında bulunan İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, "Emsal tektir mantığıyla burdayız. Bizim için Bayraklı emsali diğer ilçeler emsali diye bir şey yok. Bayraklı'nın emsaliyle ilgili bir dava süreci vardı, mahkeme tarafından ret edildi. Orada sistem yürüyor ama diğer ilçelerimizde emsalin iptali bizim ana konumuz. Biz yaklaşık 3 aydır bunun görüşmelerini zaten yapıyorduk. Biz bunu sayın başkanımızdan(Tunç Soyer) talep ettik. Aynı şekilde çıksın, inşaatları mühürlenen, ruhsat alıp inşaatına başlayamayan birçok depremzedemiz var. Biliyorsunuz ki emsal olmadan evlerimizi yaptırabilme ihtimalimiz yok. Bunu burda herkes biliyor. Biz bu talebimizi illettik, olumlu kaşılandı. Bununla alakalı imar müdürlüğü ve Kentsel dönüşüm daire başkanlığıyla bire bir görüşme yaptık. Sayın başkan ilk mecliste gündeme geleceğini söyledi. Kendisi sözünü tuttu. İlk mecliste gündeme geliyor. Birazdan meclis toplantısı başlayacak biz de bir heyetle içeriye gireceğiz. Bize söz hakkı verildiği takdirde orada da talebimizi ileteceğiz. Bizim için emsal tek. Evlerimiz yapılana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bu konuda müsterih olun, biz her daim arkanızdayız. Bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bugün buradan hayırlı haberi alarak hepinize vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.