Saksafon ve dijital müziği birleştiren Prof. Dr. Özer Makay ile Dr. Erkan Kısmalı, popüler şarkılar ve film müzikleri yorumlayarak İzmir halkıyla buluşuyor. Yoğun iş temposundan müziğe sığınan ikili, sanat yoluyla topluma katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtiyor.

“Müziksiz Yapamıyoruz”

Prof. Dr. Makay, “Mesleğimiz gereği çalışma saatlerimiz uzun ve yorucu. Müzik, bu yoğunluğu dengelememizi sağlıyor. Çocukluğumuzdan beri müzik hayatımızda ve bundan vazgeçemiyoruz. Amacımız sadece eğlenmek değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine destek vermek. Konserlerden elde edilen gelirler sokak hayvanları ve yanan ormanlarımızın yeşermesi için kullanılıyor” dedi.

Sahnedeki Zorluklar ve Mesajları

Dr. Kısmalı ise, “Doktorlukta insanlarla birebir ilgileniyoruz ancak sahne performansı başka bir zorluk. İnsanları eğlendirmek ve aynı zamanda bu önemli konulara dikkat çekmek için çalışıyoruz. Konserlerimize katılamayanlar da doğrudan sokak hayvanları veya ormanlar için çalışan kurumlara destek olabilir. Amacımız herkesi bu konuda bilinçlendirmek” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özer Makay ve Dr. Erkan Kısmalı’nın sosyal sorumluluk odaklı müzik yolculuğu, İzmir’deki çevre ve hayvan severler arasında takdir topluyor. Konserler sayesinde hem müziğin birleştirici gücü hem de doğa ve hayvan sevgisi topluma yayılıyor.