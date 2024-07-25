İzmir Lokantacılar Odası, emekli vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya başlattı. Odaya kayıtlı işletmeler, emekli kartını gösteren tüm vatandaşlara yüzde 10 oranında indirim uygulayacak. Kampanya, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası ile SGK İzmir İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi.

İndirim protokolü yıl sonuna kadar geçerli

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç ile SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli arasında imzalanan protokol, yıl sonuna kadar geçerli olacak. Başkan Kılıç, "Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Özellikle emekli vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu süreçte biz de sorumluluk sahibi olarak elimizi taşın altına koymak istedik" dedi.

3 bin lokanta emeklilere hizmet verecek

İzmir genelinde odaya kayıtlı 3 bin lokantanın emeklilere hizmet vermekten mutluluk duyacağını belirten Kılıç, "Emekliler oda üyesi lokantaları tercih etsinler. Emeklilik Kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Onları aileleriyle birlikte misafir etmekten mutluluk duyarız" şeklinde konuştu. Protokolün yıl sonunda yeniden değerlendirilebileceğini de ekledi.

Kayıtdışı gıda satışına karşı uyarı

Başkan Kılıç, kayıtdışı gıda satışlarıyla ilgili endişelerini dile getirerek, "Devlete vergi vermeyen, lokantacıları mağdur edenler toplum sağlığını da tehdit ediyor. Kayıtdışı denetimlere ağırlık verilmesini istiyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın seyyar gıda ürünlerine rağbet etmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kılıç, "Üyelerimiz yüksek kiralarla işyeri açarak istihdam yaratıyor ve vergisini ödüyor. Ancak kapısının önünde açıkta gıda ürünleri satanlar yüzünden mağdur oluyoruz. Bu durum hem sağlık açısından hem de haksız rekabet açısından kabul edilemez" şeklinde konuştu.