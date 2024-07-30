SGK İzmir İl Müdürlüğü, emeklilere yönelik önemli bir adım atarak 1410 işletme ile indirim protokolü imzaladı. Bu anlaşma, gıdadan turizme, sağlıktan kişisel bakıma kadar birçok alanda emeklilere indirim fırsatı sunacak.

Emeklilere yönelik özel indirimler

SGK İzmir İl Müdürlüğü ve çeşitli sektörlerden meslek odaları, kuruluşlar ve firmalar arasında imzalanan protokol ile 1410 işletme, emeklilere yüzde 20 ila 10 arasında değişen indirimler sağlayacak. Bu indirimler, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve günlük ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarını hedefliyor.

SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli'nin açıklamaları

SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, bu kapsamda emeklilere yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Baydilli, "Meslek odalarımız, özel hastanelerimiz ve diğer kurumlarımızın desteğiyle emeklilerimize yüzde 20 ve 10 arası indirim sunulmuştur. Katkılarından dolayı kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir. Emeklilerimize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kurumlarla işbirliği içerisinde bulunarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Hangi alanlarda indirimler sunulacak?

Protokol kapsamında emeklilere sunulacak indirimler geniş bir yelpazede yer alıyor. Gıda sektörü, turizm, sağlık hizmetleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok alanda hizmet veren işletmeler, emeklilere özel indirimler sağlayacak. Bu sayede emekliler, günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları birçok ürüne ve hizmete daha uygun fiyatlarla ulaşabilecekler.

İşletmelerin katkısı

Protokole katılan işletmeler, emeklilere yönelik bu özel indirimler sayesinde sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamış olacak. İşletmeler, indirimlerle birlikte emeklilere destek olmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini artırmayı ve toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyor.