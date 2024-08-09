Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü, 2024 yılını 'Emekli Yılı' olarak ilan ederek, emeklilere yönelik bir dizi avantajlı projeyi hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hız kazanan bu çalışmalar, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. SGK, ilk adım olarak İzmir'deki 1450 firma ile anlaşarak emeklilere yüzde 20 indirim imkanı sundu. Bunun yanı sıra, emekliler için özel gezi programları da düzenlendi.

Emeklilere destek sürüyor

SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, emeklilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bu projeleri geliştirdiklerini belirtti. Baydilli, "Emeklilerimize katkı sunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak en büyük hedefimiz. Yaptığımız çalışmalar, emeklilerimizden olumlu geri dönüşler almamızı sağladı. Her zaman emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başarılı çalışmalara teşekkür

Büro Memur-Sen de SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli'ye, göreve başladığı günden bu yana emekliler ve çalışanlar için gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, her zaman yanında olduklarını vurguladı.