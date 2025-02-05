Alfa Eskrim’de yetişen Ceren, Nilahsen, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş'ün yer aldığı Türkiye Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn Manama’da düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda finalde Hong Kong’u 45-35 yenerek altın madalya kazandı. Bu zafer, Türkiye Eskrim tarihinde epe branşında elde edilen ilk Dünya Kupası şampiyonluğuydu.

Epe branşında tarihi zafer kazanıldı

Türkiye, Gençler Epe Dünya Kupası'nda kazandığı altın madalya ile eskrim dünyasında tarihi bir başarıya imza attı. Bu, Türkiye’nin epe branşındaki ilk Dünya Kupası şampiyonluğuydu ve Türk eskrim tarihine altın harflerle kazındı.

Alfa Eskrim’in yetiştirdiği yıldızlar zirveye taşındı

Ceren, Nilahsen, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş, Alfa Eskrim’de aldıkları eğitimle bu büyük başarıyı elde ettiler. Takımın başarısındaki katkıları büyük olan bu genç sporcular, Türk eskriminin geleceğini parlak bir şekilde şekillendirecek gibi görünüyor.

Yeni hedef Avrupa Şampiyonluğu

Türkiye Eskrim Federasyonu Epe Branş Koordinatörü Emir Şendut, takımının başarısından sonra 23 Şubat-3 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na odaklandıklarını belirtti. Şendut, bu şampiyonada da epe branşında ilk kez şampiyon olmak istediklerini söyledi.