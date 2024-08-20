İzmirli inşaat firmaları, Asya kıtasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Korea Build Week Fuarı’na katılarak, hem mevcut iş birliklerini pekiştirdi hem de yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı buldu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Korea Build Week Yapı Malzemeleri Fuarı’na ilk kez bir heyet gönderdi. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman önderliğinde gerçekleşen ziyarete, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 17 firmadan 22 temsilci katıldı. 500 firmanın yer aldığı ve 60 bin profesyonelin ziyaret ettiği bu dev etkinlikte, İzmirli firmalar uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmak için önemli adımlar attı.

Özel VIP tur ve iş birliği görüşmeleri

Fuar organizatörü Subin Lee ile yapılan görüşmeler sonucunda İzmir heyeti için özel bir VIP tur düzenlendi. Tur kapsamında, fuarın öne çıkan stantları ziyaret edildi ve İzmirli firmalara katılımcı şirketler hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu sayede, İzmirli temsilciler hem Kore pazarını daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de potansiyel iş ortaklıklarını değerlendirdi.

İZTO yurtdışı fuar organizasyonlarında rekor kırdı

İzmir Ticaret Odası’nın üyelerini yurtdışındaki önemli fuarlarla buluşturma hedefi doğrultusunda bu yıl ilk 7 ayda 21 organizasyon gerçekleştirdiğini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Geçen yıl 20 yurtdışı fuarını ziyaret etmiştik. Bu yıl ise şimdiden 21 fuar organizasyonu ile önceki yılı geride bıraktık. Üyelerimizin Avrupa dışındaki pazarlara açılabilmesi için Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’ya yönelik yeni ziyaret planları yapıyoruz” dedi.

Kore Savaşı'nın izleri ve güçlü bağlar

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, fuarda Korelilerin Türkiye’ye olan minnettarlığını dile getirdiklerini belirtti. Kahraman, "Kore Savaşı’nda ülkemizin desteğini unutmadıklarını ifade ettiler. Bu ziyaretin iki ülke arasında inşaat sektöründe yeni işbirliklerinin önünü açacağına inanıyoruz" diye ekledi.