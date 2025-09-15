Toplantıda toplam 1.168 dosya ele alınırken, bunlardan 236’sı sürekli basın kartı talebi olarak değerlendirildi. İzmir’den ise 24 gazeteci, basın kartı veya sürekli basın kartına hak kazandı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Kartları Komisyonu Üyesi Dilek Gappi, toplantıda İletişim Başkanlığı’ndaki değişikliklerin ardından mevzuatta da bazı güncellemeler yapılmasını beklediklerini belirtti. Gappi, özellikle TRT’de görev yapan gazetecilerle ilgili mevzuattaki boşlukların sıkıntı yarattığını vurgulayarak, basın kartı ve sürekli basın kartı almaya hak kazanan meslektaşlarını tebrik etti.

İlk kez basın kartı alan İzmirli gazeteciler şunlar oldu:

Abdurrahman Derici, Akın Küçükkurt, Aleyna Arslanbaş, Aykut Akyürek, Buse Açıkalın, Engin Keskin, Eylül Vardar, Hatice Köylü, Hayriye Gülperi Tibin, Hicran Güler, Hüseyin Kaplan, İlkay Kıyak, İrem Kaya, Kemal Erkin Araz, Mustafa Mert Egüz, Mustafa Taşıtman, Özgür Gündoğdu, Özlem Deniz, Pelin Pekedis, Sercan İrkin.

Sürekli basın kartı alanlar ise:

Hacer Önoğlu Ülger, Kenan Tokgöz, Özgür Gündoğdu, Selma Bircan.

Toplantının ardından basın kartlarına kavuşan gazeteciler, mesleklerini sürdürme ve haber üretme haklarını güvence altına almış oldu. İzmirli gazeteciler, bu gelişme ile mesleki aidiyetlerini güçlendirirken, kamuoyunu bilgilendirme görevlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilecek.