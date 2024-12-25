İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Yağız Avcıoğlu (20), Polonya’da düzenlenen Uluslararası Dans Örgütü (IDO) Dünya Şampiyonası’nda bale kategorisinde iki solo ve bir grup performansıyla toplam üç bronz madalya kazandı. Avcıoğlu, dans alanındaki bu başarısıyla hem kariyerini taçlandırdı hem de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden sanat bursu almaya hak kazandı.

"5 yaşından bu yana dans ediyorum"

Çocukluk tutkusunu uluslararası bir başarıya dönüştüren Avcıoğlu, dansın hayatındaki önemini şu sözlerle dile getirdi: “5 yaşında başladığım bu yolculukta, dans benim için sadece bir hobi değil, bir yaşam biçimi oldu. Disiplinli çalışarak başarıyı yakalamak mümkün. Hedefim bir gün dünya şampiyonu olmak.”

Koreografisiyle jüriyi etkiledi

IDO şampiyonasına, kendi koreografisiyle katılan Avcıoğlu, solo performanslarında ve grup gösterisinde jüri tarafından büyük beğeni topladı. 30’dan fazla ulusal ve uluslararası madalyaya sahip olan Avcıoğlu, çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirterek, Haziran 2024’te düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda birincilik hedeflediğini açıkladı.

"Hata yapma lüksünüz yok"

Şampiyonada yalnızca birkaç dakikalık performans için aylarca çalıştığını belirten Avcıoğlu, “Solo performansım iki dakika sürdü. Bu kısa süreye tüm emeğimi sığdırdım. Dans, hata kaldırmayan bir sanat. Bu yüzden her gün ortalama iki saat çalışıyorum, formumu koruyorum. Madalyalarla üniversiteme dönmek gurur verici” dedi.

Dansın yanı sıra sosyal aktiviteler ve derslerine de zaman ayırabildiğini söyleyen Avcıoğlu, "Planlı olduğum için her şeye vakit bulabiliyorum. Dans benim enerjimi ve motivasyonumu sağlıyor. Bu tutkum sayesinde hayatımı dengede tutuyorum" diye konuştu.