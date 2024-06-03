Çağan Uygur, Bedirhan Kara ve Berk İzmirlioğlu adlı üç genç girişimci, Milklac'ın franchise modeliyle İzmir'e dördüncü şubeyi kazandırdılar.

Güzelyalı'ya taşınan Milklac, sütün en tatlı halini sunarak şehre yeni bir lezzet alternatifi sundu. Sütlaç çeşitleri, çay ve kahve alternatifleriyle Güzelyalı halkına hitap eden Milklac, üç arkadaşın bir araya gelerek gerçekleştirdiği başarılı bir girişim olarak öne çıktı.

Halkın ilgisi yoğun

Açılışta heyecanlarını dile getiren girişimciler, kurdeleyi kesme şerefini annelerine vererek onlara jest yaptılar. Milklac'ın Güzelyalı şubesinde 17 çeşit sütlü tatlı sunulurken, halkın ilgisi şimdiden oldukça yoğun.

Fehmi Korkmaz'ın 1985 yılında başlayan tatlı serüveni, Milklac'ın bugünkü başarısına uzanan bir hikayeye dönüştü. Temiz ve disiplinli iş anlayışıyla Milklac'ı Türkiye genelinde 40, İzmir'de ise dört şubeye ulaştıran Korkmaz, genç girişimcilerin de katkılarıyla markasını daha da güçlendirmeye devam ediyor.