İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin duygusal farkındalıklarını artırmaya yönelik olarak düzenlediği Duygusal Okuryazarlık Atölyesi’nin iki oturumu tamamlandı. Ücretsiz düzenlenen atölyeye Genç İzmir’e kayıtlı 18-30 yaş arası gençler katıldı.

Genç dostu kent hedefiyle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen program, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi. Amaç, gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyerek sosyal yaşamda daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak.

Duyguları tanıma ve yönetme becerileri

Atölye süresince katılımcılar, duygularını tanıma, anlama ve ifade etme konusunda interaktif çalışmalar yaptı. Program, bireyin kendisiyle kurduğu ilişkinin güçlendirilmesini ve çevresindekilerle daha sağlıklı bağlar kurmasını hedefliyor.

Katılım ücretsiz, takip kolay

Genç İzmir bünyesinde yürütülen atölyeye 18-30 yaş arası tüm gençler ücretsiz olarak katılabiliyor. Yeni atölye ve etkinlik duyuruları için www.gencizmir.com adresi ziyaret edilebiliyor ve sosyal medya üzerinden @izbbgencizmir hesabı takip edilebiliyor.