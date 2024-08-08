İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç odaklı kent vizyonuyla gençlik kampları ve deniz etkinliklerini sürdürüyor. 10-11 Ağustos tarihlerinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek gençlik kampı için başvurular devam ediyor. Kamp, 18-30 yaş arası gençlere doğa ve deniz temalı etkinlikler sunacak.

Genç İzmir’den eğlenceli ve öğretici etkinlikler

Genç İzmir birimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında gençlik kampları ve deniz etkinlikleri organize etmeye devam ediyor. Özdere'de yapılacak kamp için başvurular https://www.gencizmir.com/ portalı üzerinden alınıyor.

Doğa ve spor dolu günler

Kamp etkinlikleri sınırlı sayıda katılımla doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, sinema gecesi, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyeler ile renklenecek. Başvurusu kabul edilen gençler, kamp yerlerine sadece çadırlarını getirerek katılabilecekleri bu etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanacaklar.

İzmir’in farklı bölgelerinde deniz ve havuz etkinlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlik kamplarının yanı sıra Selçuk, Çeşme, Seferihisar ve İzmir’in farklı yerlerinde deniz ve havuz etkinlikleri de düzenliyor. Genç İzmir biriminin düzenlediği deniz ve havuz tarihleri şu şekilde:

13 Ağustos: Selçuk Pamucak

20 Ağustos: Oasis Aquapark Çeşme

27 Ağustos: Oasis Aquapark Çeşme

10 Eylül: Dikili Plaj Tesisleri

17 Eylül: Ardıç Plajı Karaburun