UEFA'nın resmi açıklamasına göre, Meler'in yöneteceği maç, Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan ve aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Bu kritik müsabakada Meler'e yardımcı olacak isimler ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak.

Meler'in yanı sıra müsabakanın dördüncü hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük görev yapacak. Teknolojinin de aktif olarak kullanılacağı maçta VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Alman Bastian Dankert, AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) olarak ise Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz görev alacak.

Umut Meler, Türk futbol hakemliğinde önemli bir kariyere sahip ve uluslararası arenada da kendini kanıtlamış bir isim olarak dikkat çekiyor. EURO 2024, futbolseverler için heyecan dolu anların yaşanacağı bir turnuva olacak ve Meler'in de bu büyük organizasyonda yer alması Türk hakemlerinin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serecek.

Turnuvanın başlamasına kadar kalan süre içinde Meler ve ekibi, maç öncesinde detaylı bir hazırlık süreci geçirecek ve sahadaki görevlerini en iyi şekilde yerine getirecekler. Futbolseverler, EURO 2024'te Türk hakem Umut Meler'in yönetimindeki maçları merakla bekliyor.