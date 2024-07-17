Fransız lüks moda devi Hermes'in Türkiye'de "Hermes" ismi üzerinden başlattığı hukuki mücadele sonuçlandı ve İzmirli sahaf Ümit Nar, mahkemeden haklı bulundu. Bu karar, fikri mülkiyet ve marka kullanımı konularında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İzmir'de faaliyet gösteren ikinci el kitap dükkanı Sahaf Hermes'in sahibi Ümit Nar, Fransız lüks moda markası Hermes'in isim benzerliği nedeniyle açtığı dava sonucunda Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde haklı bulundu. Mahkeme, TürkPatent'in Hermes Paris markasının dışında diğer kullanımları kısıtlayan kararını kısmen iptal etti ve sahafın isminin kullanımına izin verdi.

"Sektörümüz bile aynı değil"

Ümit Nar, kararın ardından yaptığı açıklamada, Hermes isminin tarihi ve kültürel bir değer olduğunu vurgulayarak, bu ismin sadece bir şirkete ait olmaması gerektiğini savundu. Nar, sahaf ve lüks moda markası arasındaki sektörel farklılıkları vurgulayarak haklılığını dile getirdi.

Hermes Sahaf'ın avukatı Hilmi Güllü, mahkemenin kararını bir "zafer" olarak nitelendirerek, çokuluslu firmaların agresif marka tescil politikalarına karşı önemli bir duruş sergilendiğini belirtti. Güllü, bu kararın benzer davalarda da emsal teşkil edebileceğini ifade etti.

Fransız lüks tasarım evi Hermes, yaklaşık 20 bin çalışanıyla dünya genelinde önemli bir oyuncu konumunda bulunuyor. 2022 yılını 11.6 milyar Euro ciro ile kapatan marka, sektördeki gücünü korumak için marka hakları konusunda agresif bir politika izlemekte.