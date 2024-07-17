Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Vergi Dairesi'nin bu hızlı işlem sürecinin İzmirli ihracatçıları memnun ettiğini belirtti.

İzmirli ihracatçılar için KDV iadeleri 17 günde tamamlanıyor

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, ihracatçıların KDV iadesi dosyalarını ortalama 17 günde sonuçlandırarak, finansmana erişimde sıkıntı yaşayan ihracatçılara büyük bir kolaylık sağladı. İzmirli ihracatçılar, bu hızlı işlem süreci sayesinde özsermayelerine daha hızlı kavuşabiliyor.

Güçlü iletişim köprüsü

Ege İhracatçı Birlikleri ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı arasında 20 yıldır devam eden güçlü iletişim köprüsü, KDV iadesi dosyalarının hızlı çözümlenmesini sağlıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Vergi Dairesi’nin yaklaşımının İzmirli ihracatçıları mutlu ettiğini söyledi.

EİB ve vergi dairesi iş birliği

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren birlik başkanları, ihracatçıların vergi dairelerinde yaşadıkları sorunları görüşmek üzere EİB hizmet binasında buluştu. Toplantıda, üyelerden gelen sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Vergi Dairesi Başkanlığı ile 20 yıldır süregelen bu buluşmaların ihracatçıların yaşadığı sorunları önemli ölçüde azalttığını belirtti.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, bu yılın ilk altı ayında 45 bin KDV iadesi başvurusu aldıklarını ve bu dosyaların ortalama 17 günde sonuçlandırıldığını açıkladı. Alanlı, ihracatçıların mağdur olmamaları için işlemlerin hızla tamamlandığını vurguladı.

E-Tebligat sisteminin önemi

Alanlı, firmaların Vergi Daireleri tarafından gönderilen eksik bildirim yazılarına hızlı ve eksiksiz yanıt vermelerinin işlemlerin kısa sürede tamamlanması için önemli olduğunu belirtti. Firmaların E-Tebligat sistemindeki iletişim bilgilerini güncel tutmaları ve düzenli aralıklarla kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti.