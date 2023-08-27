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Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Çeşme ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen düğün de konukları, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve damadın babası Oğuz Özkardeş, annesi Serap Özkardeş, gelinin annesi Nurcan Kurtmen ile babası Alparslan Kurtmen karşıladı.