Rum hâkim, Aykut'a yöneltilen suçlamaları 'Türk düşmanlığı' çerçevesinde değerlendirip davanın ağır cezaya sevkedilmesine karar verdi. Duruşma tarihi ise İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu olan 9 Eylül olarak belirlendi.

Olayın Arka Planı

Rum hâkim, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluş gününü duruşma tarihi olarak seçmesiyle dikkat çekti. Davada Şimon Aykut'a, eski Rum lider Tasos Papadopulos döneminde kabul edilen ancak bugüne kadar uygulanmayan 303/A numaralı yasaya dayanarak 'Rum mülklerini yağma' suçlaması yöneltiliyor. Aykut'un tutuksuz yargılanma talebi reddedilmiş durumda.

Hukuki Süreç ve Uluslararası Boyut

Normal şartlarda KKTC'de kalan mülklerle ilgili davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu'nda görülüyor. Ancak Şimon Aykut'un durumu, olağan dışı bir yasa maddesi ve siyasi bağlantılar nedeniyle farklı bir seyir izliyo