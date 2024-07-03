Son günlerde bazı medya organlarında, Mustafa Karabağlı'nın Denizbank Bornova Şube Müdürü ile kar vaadiyle para alışverişi yaptığı ve bu tutarın 80 milyon TL olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Karabağlı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tamamen yalan olduğunu belirtti.

"İddiaların tamamı iftira niteliği taşımaktadır"

Karabağlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün maalesef bazı medya organlarında; son günlerde gündeme gelen Denizbank Bornova Şube Müdürü ile alakalı kar vaadiyle para alışverişi konusunda asılsız haberler yapılarak şahsımın da ismi para verenlerden olarak gösterilmiş ve bazı yayınlarda tutarın 80 milyon TL olduğu yazılmıştır. Benzer haberler ayrıca yine bazı gazetelerin web sitelerinde de yer almıştır. Habere konu olan bilgilerin, verilerin ve iddiaların tamamı yalan ve asılsız olmakla birlikte iftira niteliği taşımaktadır."

Karabağlı, söz konusu süreçle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, "Söz konusu sürecin hiçbir adımına dahil olmadım, olaya konu para alışverişine ne bir kuruş verdim ne de bir kuruş aldım. Bu konu ile hiçbir alakam olmadığı gibi böyle bir olayın varlığına ilişkin dahi bir bilgim yoktur. Ben de herkes gibi söz konusu getiri vaadiyle bazı kişilerle para alışverişlerinin yaşandığını, konunun kamuoyuna yansıması sonucunda öğrendim." dedi.

İşadamı, asılsız haberlerin itibarını zedelemeyi amaçladığını ifade ederek, "Böyle asılsız bir haberin yapılmasını azmettirenler hiç heves etmesinler, çünkü çok arzuladıkları ‘çamur at izi kalsın’ düşüncesiyle itibar erozyonu yaratarak amaçlarına ulaşamayacaklar." şeklinde konuştu.

Mustafa Karabağlı, iftira niteliğindeki haberlerle ilgili hukuki süreç başlattığını belirterek, "Yapılan yalan ve iftira haberlerle alakalı tarafımca gerekli hukuki ve yasal girişimler başlatılmış olup, sorumluları hakkında gerekli suç duyurusu ve yasal işlemleri de ayrıca başlatacağımı tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm." dedi.