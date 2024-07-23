20-21 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün judocusu Ekin İtmeç, 52 kiloda gümüş madalya kazandı. 6 ülkeden toplam 156 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Ekin, finalde rakibine mağlup olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

Finaldeki zorlu rekabet

Kocaeli'de gerçekleşen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası, genç judocuların uluslararası alandaki yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir platform oldu. Ekin İtmeç, 52 kilogramda gösterdiği üstün performansla dikkat çekti ve Türkiye'yi temsil ettiği bu prestijli turnuvada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ekin İtmeç'in finalde karşılaştığı rakip, turnuvanın güçlü isimlerinden biri olarak biliniyordu. Ekin, rakibine karşı kıyasıya bir mücadele verdi ancak finalde mağlup olarak gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonuç, genç judocunun uluslararası alandaki yeteneklerini ve potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

İzmir’in uluslararası arenadaki başarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün judocusu Ekin İtmeç'in başarısı, hem kulüp hem de şehir için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ekin'in uluslararası arenada kazandığı bu başarı, Türkiye'nin judo sporunda elde ettiği önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor. İzmir’in spor alanındaki yetenekleri, uluslararası platformlarda daha fazla dikkat çekeceğe benziyor.