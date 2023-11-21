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İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen buluşmada kadın girişimcilere yönelik yol haritası belirlendi.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep, İzmir ve çevre ilçelerle 19 kişilik bir icra kurulu ve 400 üye ile yeni döneme büyük hedeflerle girdiklerini belirterek, bu güçle İzmir'deki bütün girişimci kadınlara güçlü ve kapsayıcı bir kalkınmayı hedeflediklerini ifade etti.

Programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kurtuluş Savaşı'nın kadın erkek omuz omuza kazanıldığını, Türk milletinin elindeki her şeyi ile düşmana karşı savaştığını, bu dayanışmada kadınların da rolünün büyük olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde 5 Aralık 1934'de "kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı" tanındığını anımsatan Çankırı, şunları kaydetti:

"Atatürk, bu devrim niteliğindeki kararıyla bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Bundan tam 89 yıl önce biz kadınlar, en demokratik hakkımıza kavuşmuş olduk. Bugün bir kadın olarak milletvekili unvanıyla sizlerin aranızda bulunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez. Milletin Meclisinde partimizden 50 olmak üzere 121 kadın milletvekilinin varlığı, kadınlarla omuz omuza yürüyor olmamızın tezahürüdür. Türkiye genelinde 5 bin 297 kadın belediye meclisi üyemiz, 9 kadın belediye başkanımız mevcut. TBMM'nin ilk kadın idare amiri unvanına sahip olmanın gururunu yaşıyorum."

Yerel siyasette de kadın sayısının artması gerektiğine işaret eden Çankırı, gerçekleştirdikleri il ve ilçe ziyaretleri sırasında birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları etkin ve verimli kullanan, bulunduğu çevreye rol model olan kadınları gördüklerini ve gelecek adına umutlarının arttıklarını belirtti.