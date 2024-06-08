İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nin İleri Geri Dönüşüm Atölyesi, evlerdeki atık kumaşları sanata dönüştüren kadınlara yeni kapılar açıyor. Çanta, süs eşyası ve yatak örtüsü gibi ürünler üreten kadınlar, bu sayede hem çevreye duyarlı projelere imza atıyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gönüllü eğitmenden açıklamalar

Atölyede gönüllü eğitmen olarak görev yapan Hülya Özlük, "Amacımız eski kumaşlardan yeni ve kullanışlı ürünler üretmek. Kadınların bu süreçte gösterdiği heyecan ve mutluluk beni de çok mutlu ediyor. Bilgilerimi paylaşarak onların da bu becerileri edinmelerine katkı sağlıyorum" diyor.

Kursiyerlerden Çiğdem Ceyhan, geri dönüşüm kurslarına 2017'den beri katıldığını belirterek, "Atölyede yaptığım ürünleri sosyal medya üzerinden satarak maddi kazanç elde ediyorum ve bu süreçte yeni arkadaşlıklar kurdum" şeklinde konuşuyor. Seval Kemaller ise eski kıyafetleri çöpe atmaktansa dönüştürmenin verdiği keyfi vurguluyor.

Geri dönüşüm, terapi gibi geliyor

Ruhisar Özbey, geçirdiği rahatsızlık sürecinde kursun kendisi için bir terapi olduğunu ifade ediyor. "Burada üretmek ve arkadaşlarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Torunuma oyuncaklar yapıyorum, kapı süsleri yapıyorum. Bu atölye sayesinde hem moral buluyoruz hem de faydalı ürünler ortaya çıkarıyoruz" diyor.

Her cuma heyecanla bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde her cuma düzenlenen İleri Geri Dönüşüm Atölyesi, yeni dönem kayıtları için 232. 293 33 72 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor. Bu atölye, kadınların hayatlarına dokunarak hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sağlıyor.