İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, yaz aylarında kadınların dil öğrenmelerini teşvik etmek amacıyla yeni bir eğitim programı başlatıyor. İngilizce ve Almanca dil kursları, bugün yapılacak tanışma toplantısıyla başlayacak.
Kurs Detayları ve Programı
İngilizce Kursu:
Günler: Salı ve Perşembe
Saatler: 10.00-12.00 (Salı), 14.00-16.00 (Perşembe)
Almanca Kursu:
Günler: Pazartesi ve Çarşamba
Saatler: 10.00-12.00 (Pazartesi), 14.00-16.00 (Çarşamba)
Başvuru Bilgileri
Başvuru için İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi'ne ulaşabilirsiniz: 232.293.33.72
Kurslar, Zübeyde Hanım Mahallesi Başpehlivan Karaali Caddesi No: 377 Örnekköy Karşıyaka'da bulunan yerleşkede yapılacak.