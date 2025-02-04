İzmirli Kahve’ye Üç Yeni Şube Açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve özellikle gençlere yönelik uygun fiyatlarla kaliteli kahve sunan İzmirli Kahve, büyümeye devam ediyor. Yeni şubelerle hizmet ağını genişleten marka, Konak Varyant, Alsancak ve Hatay’da kahveseverlerle buluşacak. Şehirdeki yoğun talep karşısında hızla büyüyen İzmirli Kahve, bu kez de “Kahvem Termosta” uygulamasıyla çevre dostu bir adım atıyor.

İzmirli Kahve, büyüyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan İzmirli Kahve, gençler ve tüm İzmirlilere ekonomik fiyatlarla kaliteli kahve sunmaya devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren işletme, şube sayısını üç yeni noktayla daha artırıyor. Yeni açılacak şubeler Konak Varyant, Alsancak ve Hatay’da olacak.

İzmirli Kahve İşletme Sorumlusu Selami Büyükyıldız, İzmirli Kahve’nin mevcut şubelerinin büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, “Konak, Bornova, Buca, Kültüpark gibi bölgelerde 7 şubemizle hizmet veriyoruz. Şimdi ise Konak Varyant, Alsancak ve Hatay’daki yeni şubelerimizle daha fazla İzmirlilere ulaşacağız” dedi.

Yeni uygulama: “Kahvem termosta”

İzmirli Kahve, sadece kahve tutkunlarına hitap etmekle kalmayıp çevre dostu projelerle de fark yaratıyor. "Kahvem Termosta" uygulaması ile kahve bardaklarının kullanımını azaltarak hem çevreyi koruyacak hem de kahve fiyatlarını daha da indirgeyecek. Büyükyıldız, bu yeni uygulamanın İzmirli Kahve’nin çevreye duyarlı yaklaşımını pekiştireceğini belirtti.

Öğrencilere özel: Uygun fiyat, keyifli ortam

Özellikle öğrenciler tarafından sıkça tercih edilen İzmirli Kahve şubeleri, sakin atmosferi ve düşük fiyatlarıyla dikkat çekiyor. APİKAM’daki şube, ders çalışmak isteyen öğrenciler için ideal bir mekan haline gelmiş durumda. Öğrenciler, burada rahatça kahvelerini içip ders çalışarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Üniversite öğrencisi Emirhan Özçelik, “Fiyatlar çok uygun. Sessiz bir ortamda ders çalışmak çok rahat. Her zaman buraya geliyorum ve gayet memnunum” ifadelerini kullandı. Pelin Katırcı ise, “İzmirli Kahve’de kahvemi içerken ders çalışmak daha motive edici. Fiyatlar çok uygun, Americano içebildiğim tek yer burası” dedi.

Şehrin gürültüsünden uzak, İzmirli Kahve

İzmirli Kahve, sadece öğrencilerin değil, beyaz yakalı çalışanların da uğrak noktası. Şehir merkezinin kalbinde, gürültüsünden uzak sakin bir atmosfer sunan İzmirli Kahve, aynı zamanda sosyal buluşmalar için de popüler bir mekan. Bankacı Engin Candan, "İzmirli Kahve, şehrin tam ortasında ama gürültüden uzak. Bir kaçış noktası gibi. Çalışanlar güler yüzlü ve ortam çok keyifli" dedi.

İzmirli Kahve menüsünde neler var?

İzmirli Kahve menüsünde, Güney Amerika'nın en kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan espresso, americano, latte ve diğer sıcak içecekler, uzman baristalar tarafından özenle hazırlanıyor. Fiyatlar ise oldukça uygun: Espresso 50 TL, Americano 60 TL, Latte 70 TL, Mocha 85 TL gibi seçenekler sunuluyor. Ayrıca soğuk içecek menüsünde de Cool Lime, Hibiscus gibi ferahlatıcı içecekler mevcut.

İzmirli Kahve’nin yeni şubeleri ne zaman açılacak?

İzmirli Kahve, şube sayısını arttırarak daha fazla kahvesever ile buluşmayı hedefliyor. Konak Varyant, Alsancak ve Hatay’daki yeni şubelerin açılışları, şehrin kahve severleriyle buluşmak için sabırsızlıkla bekleniyor.