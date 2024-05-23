İstanbul'da düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda, İzmir'den gelen milli sporcu Elif Ceren Şanlı, 56 kilogram k1 branşında şampiyonluk tacını başarıyla taçlandırdı. Şanlı, başladığı ilk kick boks mücadelesinde yenilgiye uğramış olmasına rağmen pes etmeyerek dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadı. Şanlı, zaferinin ardından duygularını paylaşırken, "Uzun süredir hedeflediğim bir başarıydı. Artık Macaristan'da da zafer kazanarak ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Buca Atatürk Spor Lisesi son sınıf öğrencisi olan Elif Ceren Şanlı, kick boksla 10 yaşında tanıştı. Öz savunma ve öz güven kazanma amacıyla babası Ali Şanlı tarafından bu spor dalına yönlendirilen genç sporcu, bugüne dek altı kez Türkiye şampiyonu ve iki kez dünya üçüncüsü unvanlarını elde etti. Wako Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda sergilediği üstün performansla dünya şampiyonu olan Şanlı, gelecek hedeflerine odaklanarak başarı grafiğini yükseltmeyi hedefliyor.

"Hedefim Macaristan'dan zaferle dönmek"

Elif Ceren Şanlı, haftada altı gün boyunca yoğun bir şekilde kick boks çalıştığını belirterek, "2016'da başladığım kick boks serüvenimde ilk maçımda yenilgiyle tanıştım. Ancak bu beni daha da motive etti. 2022'de gençler kategorisinde milli takıma seçilerek başarılı bir şekilde İtalya'da dünya üçüncülüğü elde ettim. Ardından Avrupa şampiyonu seçildim ve Avrupa'nın en iyi kadın dövüşçüsü unvanını aldım. 2024 gençler dünya kupasında 56 kilogram k1 branşında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Artık hedefim Macaristan'da da zaferle dönmek." şeklinde konuştu.

Spora ilgi artıyor

Kick boksa olan ilginin arttığını belirten Şanlı, "Başlangıçta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmış olabilirim ancak bu beni yıldırmadı. Bu spora yönelmek isteyen kız arkadaşlarım da var. Özellikle kadınlar için kendini savunmak açısından önemli bir spor dalı olduğuna inanıyorum." dedi.

Elif Ceren Şanlı'nın babası Ali Şanlı, kızının başarısının ailelerini gururlandırdığını ifade ederek, "Kızımızın bu sporda başarılı olmasını istedik ve destekledik. İlk başlarda zorlandık ama kızımızın azmiyle bu noktaya geldiğini görmek bizi mutlu ediyor. Kendisi sadece spor alanında değil, okulda da başarılı bir öğrenci. Onun başarısı, bizi ve çevresini gururlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Elif Ceren Şanlı'yı antrenör olarak çalıştıran Erkan Günerli ise İstanbul'daki müsabakalarda Şanlı'ya büyük destek verdiklerini belirterek, "Elif'in maçlarını büyük bir heyecanla izledik. Onun şampiyon olması bizleri gururlandırıyor. Artık milli takımı temsil ederek yeni zaferlere yelken açacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.