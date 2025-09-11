İzmir merkezli Ölmez Madencilik ve şirket ortağı Mete Ölmez, mali sıkıntılar nedeniyle İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. İlk duruşma 4 Aralık 2025’te yapılacak.

İzmir’de konkordato başvuruları artıyor

Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar, sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren şirketleri etkilerken, İzmir’de 2024 yılında en az 76 şirket konkordato talebinde bulundu. Tekstil, sanayi ve ticaret alanındaki işletmeler mali zorluklar nedeniyle başvuru yapıyor.

Ölmez Madencilik'ten konkordato başvurusu

Son olarak İzmir merkezli Ölmez Madencilik Reklam İnşaat Elektrik Otomotiv Petrol Ürünleri Gıda Turizm Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve şirket ortağı Mete Ölmez mahkemeye konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme, başvuru belgelerinin eksiksiz olduğunu belirterek, geçici mühlet verdi. Ayrıca, Bağımsız Denetçi-YMM Levent Gençyürek geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

İlk duruşma Aralık'ta

Konkordato kapsamında ilk duruşma, 4 Aralık 2025’te saat 11:30’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak.

Mahkeme, ilgililere 7 günlük kesin süre içinde itiraz hakkı tanıdı. İtiraz edenler, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını delilleriyle sunmaları halinde talebin reddedilmesini talep edebilir.

İzmir’deki konkordato verileri

Sektör Konkordato Başvuru Sayısı Tekstil 22 Sanayi 18 Ticaret 15 Hizmet 21

Kaynak: İzmir Ticaret Mahkemesi, 2024 verileri

Yayınlanan karar şu şekilde:

Davacılar, METE ÖLMEZ, ÖLMEZ MADENCİLİK REKLAM İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "Merkez-149940" sicil numarasında kayıtlı, [0654039837100017] Mersis numaralı davacı "ÖLMEZ MADENCİLİK REKLAM İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ile [...] TC Kimlik numaralı gerçek kişi "Mete ÖLMEZ" hakkında, 09/09/2025 tarihinden itibarenbaşlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, yine7101 sayılı Yasa' nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete ve davacı asile;[18254648626] TC Kimlik numaralı Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir LEVENT GENÇYÜREK, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.



Dosyanın ilk duruşması 04/12/2025 günü, saat 11:30 'da, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası - İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonunda (A Blok, Kat:4) yapılacaktır.



İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, ilgililerin, Mahkememize dilekçe ile itiraz ederek davacılara konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK' nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 09/09/2025