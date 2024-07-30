İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü mezunu Selin Özaşık, dünya çapında ünlü stadyumları tasarlayan Populous adlı şirketin Londra ofisine seçildi. Futbol ve spor tutkunu olan Özaşık, 2034 yılında Suudi Arabistan’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası stadyumlarının tasarım ve yenilenme projelerinde çalışacak.

Akademik başarı ve uluslararası kariyer

2021 yılında İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden birincilikle mezun olan Selin Özaşık, İngiltere’deki Architectural Association’dan kabul alarak mimarlıkta yeni teknolojiler ve inovatif tasarımlar üzerine yüksek lisans yaptı. Bu adım, Özaşık’ın hayatında büyük değişikliklere yol açtı ve uluslararası şirketlerin dikkatini çekti.

Populous Londra ofisinde kariyer

İngiltere'de kalmayı seçen Özaşık, Populous'un Londra ofisinde kariyerine başladı. Bu ofis, dünya genelinde birçok stadyum projesine imza atmış olup, FIFA 2034 için Suudi Arabistan’daki stadyumların yenilenmesi ve hazırlanmasında önemli rol oynuyor. Özaşık, bu büyük projede yer almanın gurur verici olduğunu belirtti.

Futbol ve spor tutkusu

Selin Özaşık, spor ve futbola olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi: “Futbolu takip etmeyi seviyorum ve İngiltere’de sık sık maçlara gidiyorum. Populous gibi uluslararası bir şirkette çalışmak büyük bir onur. FIFA 2034 için Suudi Arabistan’daki stadyumların yenilenmesi ve tasarımı üzerinde çalışmak, kariyerim için önemli bir adım.”

Heyecan verici ve dinamik bir iş

Özaşık, Populous’ta çalışmanın dinamik ve heyecan verici olduğunu belirtti: “Ofisimizde, dünyanın birçok farklı noktasındaki stadyumlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Mevcut statların güncellenmesi ve yeni stat projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bu iş zevkli, dinamik ve heyecanlı. Londra’ya uyum sağladım ve burada olmaktan mutluyum.”

Selin Özaşık, başarılarında üniversitesi, hocaları ve ailesinin büyük emeği olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Gelecek planlarına dair net bir şey söylemese de şu an için Londra’da olmaktan memnun olduğunu ifade etti.