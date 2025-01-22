Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yaşanan acı olay ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Tüm Türkiye hüzün içerisinde vefat eden canlara özel yas ilan etmişken, bir ateş de İzmir'e düştü. Özel bir okulda okuyan 4. sınıf öğrencisi Alya Altın, karnesini almış ve ara tatilini ailesi ile birlikte geçirmek için Kartalkaya'ya kar tatili için gitmişti.

Büyük bir heves ve mutlulukla başlayan tatil, acı son ile bitti. Otelde sabah saatlerinde başlayan yangın sonucunda küçük Alya ve annesi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde akademik kadroda görevli olan Dr. Kübra Tonguç Altın hayatını kaybetti.

Anne ve kız çıkan faciada hayatlarını kaybederken, baba Hilmi Altın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acı olay, İzmir'e de ateş düşürdü.

Aile, İzmir'e yerleşmeden önce Manisa'nın Soma ilçesinden göç etmişti. Yangının ardından, ailesinin acı kaybı üzerine, yerel yetkililer ve üniversite yetkilileri başsağlığı mesajları yayımladı. Dr. Kübra Tonguç Altın’ın akademik çevrede tanınan bir isim olması, hem öğrencileri hem de meslektaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.