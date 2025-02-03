İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek ilkokul öğrencilerine beslenme paketi dağıtımına başladı. Belediye, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik olarak okullarda her sabah 08.30-09.00 saatleri arasında beslenme desteği sunuyor. . Günlük 2 bin öğrenciye ulaşan proje, ailelere önemli bir destek sağlıyor.

Uzman akademisyenlerin ve İzmir Çocuk Meclisi üyelerinin önerileriyle hazırlanan beslenme paketlerinde mevsime uygun sebzeler, taze meyveler, ayran veya süt gibi sağlıklı içecekler bulunuyor. Ayrıca özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitim aldığı 30 okula da günlük 2 bin 500 kişilik sıcak yemek sağlanıyor.

"Anne eli değmiş gibi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan gıda mühendisi Yasemin Akman, projeyle ilgili olarak, "Yaklaşık 2 bin öğrenciye hijyenik koşullarda üretilen besin değeri yüksek gıda paketleri ulaştırıyoruz. Çocuklara anne eli değmiş hissiyatı vermek ve onların yüzlerinde gülümseme oluşturmak istiyoruz. Şu anda 5 okulda başladık, ancak ihtiyaç sahibi okullar tespit edildikçe genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Projeden yararlanan öğrencilerin velileri ise destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Veli Hamdiye Ötüken, "Bu hizmet bizim gibi binlerce aileye önemli bir katkı oldu. Çok güzel bir yardım, inşallah devam eder" ifadelerini kullandı.

Her gün 2 bin öğrenciye ulaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli gıda teknikeri Seren Yeşilova da projenin önemine vurgu yaparak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. 2025 yılında başlayan bu çalışmayla şu an 5 farklı bölgede her gün yaklaşık 2 bin öğrenciye beslenme paketi ulaştırıyoruz. Ürünler günlük olarak, hijyenik şekilde ve beslenme programına uygun olarak hazırlanıyor" dedi.

Hafta içi 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yerleşkesi’nde yer alan Aşevleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla haftanın yedi günü yemek, kumanya ve kahvaltılık üretimi yapıyor. Her gün ortalama 15 bin kişiye sıcak yemek ve 2 bin 500 kişiye kumanya dağıtılıyor. Ayrıca, günlük 5 bine yakın taziye pidesi üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.