İzmirli mühendisler Can Erdi Kara ve Alper Gün, iş dünyasında çığır açan bir girişime imza atarak, firmaların operasyonel süreçlerini daha verimli hale getiren MONO isimli yazılımı geliştirdiler. Appelier Yazılım’ın kurucusu Kara ve Pars Makine’nin kurucusu Gün’ün iş birliğiyle ortaya çıkan bu yerli ve milli yazılım, tek bir platformda birçok farklı işlevi bir araya getiriyor.

Her platformda ulaşılabilirlik

MONO, internet erişiminin olduğu her yerde, hem web arayüzü hem de Android ve iOS tabanlı cihazlar için özel uygulamalarıyla firmaların etkin yönetimini sağlıyor. Yazılım, firmaların ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanabiliyor ve operasyonel süreçlerde büyük kolaylık sağlıyor.

Tepekule Kongre Merkezi’nde tanıtıldı

MONO Yazılım’ın tanıtım toplantısı, Tepekule Kongre Merkezi’nde yapıldı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz ve KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı’nın katıldığı etkinlikte, yazılımın sağladığı avantajlar geniş bir katılımcı kitlesi tarafından ilgiyle dinlendi.

Geleceğin yazılımı MONO

Havacılık ve Uzay Mühendisi Can Erdi Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, bir yıl önce tanıştığı Pars Makine Kurucusu Alper Gün ile birlikte MONO yazılımını geliştirdiklerini belirtti. Kara, yazılımın her firma için uyarlanabilir olduğunu ve basit bir paket program yerine, firmaların özel ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini ifade etti.

Uyarlanabilir ve maliyet etkili çözüm

MONO, insan kaynaklarından üretim takibine kadar her aşamayı kapsayan bir yapı sunuyor. Kara, yazılımın parça bazlı takip ve ayrı raporlama ekranları gibi özelliklerle her firmaya uyum sağladığını vurguladı. Ayrıca, yazılımın düşük maliyetli ve erişilebilir olduğunu belirterek, MONO’nun yerli üretim ve sürdürülebilirlik açısından büyük avantajlar sunduğunu sözlerine ekledi.

KOBİ'ler için verimlilik artışı

Kara, MONO’nun sanayi ve yazılımı bir araya getirerek, firmaların iş akışına uygun bir sistem sunduğunu ifade etti. Yazılımın KOBİ’ler için verimlilik artışı sağladığını ve veri akışıyla firmaların gelecekteki projeksiyonlarına ışık tuttuğunu belirtti.